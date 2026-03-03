قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ البحر الأحمر في أول لقاء مع المواطنين: مشكلاتكم محل اهتمامي| صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، أول لقاء جماهيري مع المواطنين بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وممثلي الجهات المعنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن مشكلات المواطنين محل اهتمام دائم، وأن الاستماع إليهم يمثل أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن كل طلب يتم عرضه على الجهة المختصة لفحصه بدقة وإعداد الرأي الفني بشأنه تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.

وأوضح المحافظ أن هذه اللقاءات سيتم عقدها يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لضمان المتابعة المنتظمة لكافة الملفات المطروحة، وتقييم ما تم بشأنها أولًا بأول.

تم تنظيم اللقاء بالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، التي تولت استقبال الطلبات وترتيبها وفقًا لطبيعة كل موضوع، تمهيدًا لعرضها خلال اللقاء بما يضمن سرعة الفحص والمتابعة.

وتنوعت الطلبات بين مشكلات تتعلق بالمرافق والخدمات، وطلبات تقنين أوضاع واستخراج تراخيص، إلى جانب بعض الحالات الإنسانية، حيث وجه المحافظ بسرعة دراسة كل حالة على حدة، وإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن الموقف القانوني والإجراءات المقترحة بشأنها.

وشدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على ضرورة سرعة الرد على المواطنين، وعدم تأجيل أي طلب مستوفٍ للاشتراطات، مؤكدًا أن التعامل المنظم وتحقيق العدالة بين المواطنين يمثلان ركيزة أساسية في إدارة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد استمرار المتابعة الدقيقة لما تم عرضه، لضمان تنفيذ الحلول المقترحة وتحقيق الاستجابة الفعلية لشكاوى المواطنين.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر الغردقة

