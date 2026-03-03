محافظ البحر الأحمر في أول لقاء مع المواطنين: مشكلاتكم محل اهتمامي| صور

عقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، أول لقاء جماهيري مع المواطنين بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وممثلي الجهات المعنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن مشكلات المواطنين محل اهتمام دائم، وأن الاستماع إليهم يمثل أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن كل طلب يتم عرضه على الجهة المختصة لفحصه بدقة وإعداد الرأي الفني بشأنه تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.

وأوضح المحافظ أن هذه اللقاءات سيتم عقدها يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لضمان المتابعة المنتظمة لكافة الملفات المطروحة، وتقييم ما تم بشأنها أولًا بأول.

تم تنظيم اللقاء بالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، التي تولت استقبال الطلبات وترتيبها وفقًا لطبيعة كل موضوع، تمهيدًا لعرضها خلال اللقاء بما يضمن سرعة الفحص والمتابعة.

وتنوعت الطلبات بين مشكلات تتعلق بالمرافق والخدمات، وطلبات تقنين أوضاع واستخراج تراخيص، إلى جانب بعض الحالات الإنسانية، حيث وجه المحافظ بسرعة دراسة كل حالة على حدة، وإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن الموقف القانوني والإجراءات المقترحة بشأنها.

وشدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على ضرورة سرعة الرد على المواطنين، وعدم تأجيل أي طلب مستوفٍ للاشتراطات، مؤكدًا أن التعامل المنظم وتحقيق العدالة بين المواطنين يمثلان ركيزة أساسية في إدارة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد استمرار المتابعة الدقيقة لما تم عرضه، لضمان تنفيذ الحلول المقترحة وتحقيق الاستجابة الفعلية لشكاوى المواطنين.