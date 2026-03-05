قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
وجبات القمر.. ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» في رحلتهم حول القمر؟
القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز
«على قد فلوسهم» .. عَالِم أزهري يوضح حكم التزويغ من العمل لضعف الراتب
الحكومة توافق على طلب للتعاقد لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لثروات مصر
خطوة احترازية.. الصين تعلن وقف صادرات الوقود تحسباً لأزمة إمدادات
أخبار البلد

جامعة عين شمس تطلق مسابقة «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

في إطار احتفالات جامعة عين شمس بشهر رمضان الكريم، وتحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نظم قطاع شؤون التعليم والطلاب – الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، مسابقة بحثية بعنوان «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية»، بمشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وجاء تنظيم المسابقة بالتنسيق والإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، في إطار حرص القطاع على تنمية الوعي العلمي والديني لدى الطلاب، وتشجيعهم على البحث والاطلاع، وربط العلوم الحديثة بالقيم الدينية في أجواء روحانية تعكس خصوصية الشهر الفضيل.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز:

    •    المركز الأول: الطالبة علياء محمد بكر – كلية الطب
    •    المركز الثاني: الطالبة آية يوسف تهامي – كلية التربية
    •    المركز الثالث: الطالبة نيروز أحمد فرحات – كلية الحقوق
    •    المركز الرابع: الطالب أحمد عبد الناصر محمود – كلية الألسن
    •    المركز الخامس: الطالبة منار حسين عبد المنعم – كلية التمريض

وتؤكد المسابقة اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة العلمية والثقافية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وترسيخ قيم البحث العلمي والتفكير المنهجي، بما يعزز من دوره في خدمة المجتمع.

جامعة عين شمس رمضان الكريم شهر رمضان الكريم احتفالات جامعة عين شمس

