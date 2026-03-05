جامعة عين شمس تطلق مسابقة «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية»

في إطار احتفالات جامعة عين شمس بشهر رمضان الكريم، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نظم قطاع شؤون التعليم والطلاب – الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، مسابقة بحثية بعنوان «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية»، بمشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وجاء تنظيم المسابقة بالتنسيق والإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، في إطار حرص القطاع على تنمية الوعي العلمي والديني لدى الطلاب، وتشجيعهم على البحث والاطلاع، وربط العلوم الحديثة بالقيم الدينية في أجواء روحانية تعكس خصوصية الشهر الفضيل.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز:

• المركز الأول: الطالبة علياء محمد بكر – كلية الطب

• المركز الثاني: الطالبة آية يوسف تهامي – كلية التربية

• المركز الثالث: الطالبة نيروز أحمد فرحات – كلية الحقوق

• المركز الرابع: الطالب أحمد عبد الناصر محمود – كلية الألسن

• المركز الخامس: الطالبة منار حسين عبد المنعم – كلية التمريض

وتؤكد المسابقة اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة العلمية والثقافية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وترسيخ قيم البحث العلمي والتفكير المنهجي، بما يعزز من دوره في خدمة المجتمع.