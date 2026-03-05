عمرو عثمان يستعرض الأثر المجتمعي لـ«أنت أقوى من المخدرات» لرفع الوعى بخطورة الإدمان

استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "أنت أقوى من المخدرات" على مدار السنوات الماضية والشخصيات المؤثرة في الجمهور المستهدف.

وتقوم فلسفة الحملة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة.

ووفقا لتحليل البيانات قبل بداية تنفيذ سلسلة الحملات الإعلامية للصندوق، فإن عدد المترددين على المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023" عام 2014 كان 35 ألف مريض متردد “جديد ومتابعة”، منهم 1% إناث، و50 ألف مشترك على الصفحة الرسمية للصندوق وعدد المتطوعين لدى الصندوق 5500 متطوع مشارك في أنشطة الوقاية.

وبعد إطلاق الحملات على مدار 10 سنوات، فإن عدد المرضى المترددين على المراكز العلاجية يتجاوز 160 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" سنويا، منهم ما يقرب من 4% إناث، كما ارتفع عدد المشتركين في الصفحة الرسمية للصندوق لـ 2 مليون مشترك وزيادة عدد المتطوعين لدى الصندوق إلى 34 ألف متطوع مشارك في أنشطة الوقاية من المخدرات.

وساهمت حملة "أنت أقوى من المخدرات"، التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار السنوات الماضية، في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 500% من خلال الخط الساخن "16023”، وشاهدها أكثر من 200 مليون مشاهد بشكل تراكمي على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفيينا 2020، ووصفتها هيئة الأمن العام فى الصين بأنها إحدى أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات في العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.

كانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، شهدت فاعلية إطلاق نسخة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات لصندوق مكافحة الإدمان"، تحت عنوان "أنت قادر "، حيث تم إعداد الحملة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، لرفع الوعي بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وشارك في الفاعلية كل من ميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و أعضاء مجلس النواب، وعهود وافى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان، والدكتورة بثينة مصطفى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ومدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان، وكبار الكتاب وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات الدولية الشريكة وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

ويأتي إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان "أنت قادر.. مش ممكن أرضى إن عمرى يضيع وأتفرج عليه.. وكأنه فيلم اتعرض ومليش ولا مشهد فيه.. مش هاقبل أسيب نفسى يوم مربوط فى وهم وخيال"، في إطار تنفيذ المكون الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وجار تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.