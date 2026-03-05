قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الداخلة – منفلوط بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

انقلبت سيارة أجرة “ميكروباص” على محور الداخلة – منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

تفاصيل الحادث


اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق الداخلة منفلوط، وعلى الفور جرى توجيه الجهات المعنية لموقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كشف الفحص المبدئي، أظهر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمنتصف الطريق في نطاق الكيلو 105 على محور الداخلة – منفلوط، في المنطقة الواقعة قبل الكافتيريا بنحو 40 كيلومترًا، ما أدى إلى وقوع إصابات بين مستقلي السيارة.

وبحسب البيانات الأولية، أسفر حادث انقلاب ميكروباص على طريق الداخلة منفلوط عن إصابة كل من:
السمان فواز محمد (48 عامًا)،
بشار محمود عبد العاطي (26 عامًا)،
طارق أحمد حماد (18 عامًا)،
محمود حسن عطيفي (23 عامًا)،
مكرم صلاح محمد (16 عامًا)،
مدحت كمال خلف (28 عامًا).

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع حادث انقلاب ميكروباص على طريق الداخلة منفلوط، حيث جرى إخلاء جميع المصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

