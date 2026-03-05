القبض على سائقي مركبتي توكتوك عبرا الحاجز الأسمنتى لطريق في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى مركبتي "توكتوك" بعبور الحاجز الأسمنتى بمنتصف الطريق للسير بالإتجاه المقابل بأحد الأنفاق في الشرقية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبتي "التوكتوك بدون لوحات معدنية" الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (مقيمان بالشرقية) ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه خشية ضبطهما

عقب مشاهدتهما لإحدى اللجان المرورية.

تم التحفظ على مركبتي "التوكتوك" ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما