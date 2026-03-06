قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لدعم صغار المزارعين.. تعاون بين وزير الزراعة ومدير "الأغذية العالمي" بالقاهرة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  رواد الحلبي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP) بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث آفاق التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والبرنامج في عدد من محافظات الجمهورية.

في مستهل اللقاء، الذي جاء بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أكد السيد علاء فاروق على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه البرنامج كشريك استراتيجي للدولة المصرية في دعم ملف الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للمشروعات الجارية، حيث شدد الوزير على أن الأولوية القصوى للوزارة في المرحلة الحالية هي تحسين دخل صغار المزارعين من خلال تبني ممارسات زراعية حديثة تساهم في زيادة الإنتاجية، فضلا عن تطوير سلاسل الإمداد وتوفير الدعم الفني اللازم، إضافة الى التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة الريفية والشباب.

أشاد الجانبان بالنجاحات التي تحققت من خلال التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة، حيث تم استعراض نماذج لنجاحات مشروعات بناء قدرة صغار المزارعين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتفتت الحيازة الزراعية، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتطوير المساقي الفرعية، وكذلك التوسع في نماذج زراعة القصب بالشتل بما له من مردود على زيادة الإنتاجية وخفض كميات المياه المستخدمة في الري، وهي المشروعات التي ساهمت بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة آلاف الأسر الريفية.

من جانبها، أعربت  الحلبي عن تقدير البرنامج للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، مؤكدة تطلع البرنامج لتوسيع نطاق التعاون في الفترة المقبلة ليشمل: مشروعات الابتكار الزراعي، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في الإرشاد الزراعي، فضلا عن التكيف مع التغيرات المناخية لدعم قدرة المزارعين على مواجهة التحديات البيئية، إضافة الى التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية.

الزراعة وزير الزراعة مدير الأغذية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

عصير التين باللبن

مليء بالفوائد.. طريقة تحضير مشروب التين باللبن والمكسرات

كرات البطاطس

هنتسحر إيه النهاردة.. عدس مدمس وكرات البطاطس المقرمشة

النفق الرسغي

طرق الوقاية من متلازمة النفق الرسغي

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد