لدعم صغار المزارعين.. تعاون بين وزير الزراعة ومدير "الأغذية العالمي" بالقاهرة

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رواد الحلبي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP) بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث آفاق التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والبرنامج في عدد من محافظات الجمهورية.

في مستهل اللقاء، الذي جاء بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أكد السيد علاء فاروق على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه البرنامج كشريك استراتيجي للدولة المصرية في دعم ملف الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للمشروعات الجارية، حيث شدد الوزير على أن الأولوية القصوى للوزارة في المرحلة الحالية هي تحسين دخل صغار المزارعين من خلال تبني ممارسات زراعية حديثة تساهم في زيادة الإنتاجية، فضلا عن تطوير سلاسل الإمداد وتوفير الدعم الفني اللازم، إضافة الى التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة الريفية والشباب.

أشاد الجانبان بالنجاحات التي تحققت من خلال التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة، حيث تم استعراض نماذج لنجاحات مشروعات بناء قدرة صغار المزارعين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتفتت الحيازة الزراعية، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتطوير المساقي الفرعية، وكذلك التوسع في نماذج زراعة القصب بالشتل بما له من مردود على زيادة الإنتاجية وخفض كميات المياه المستخدمة في الري، وهي المشروعات التي ساهمت بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة آلاف الأسر الريفية.

من جانبها، أعربت الحلبي عن تقدير البرنامج للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، مؤكدة تطلع البرنامج لتوسيع نطاق التعاون في الفترة المقبلة ليشمل: مشروعات الابتكار الزراعي، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في الإرشاد الزراعي، فضلا عن التكيف مع التغيرات المناخية لدعم قدرة المزارعين على مواجهة التحديات البيئية، إضافة الى التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية.