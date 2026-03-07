قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
ردا على ترامب.. ستارمر: إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد بريطانية "محدود"
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية
هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محادثات أوروبية خليجية لمناقشة تداعيات حرب إيران.. الإثنين

أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا
أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا
وكالات

قال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيجريان محادثات الاثنين المقبل مع زعماء دول الخليج لمناقشة تطورات الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.  

تشعر دول أوروبا بقلق متزايد إزاء مخاطر امتداد الحرب الدائرة في إيران إلى خارج حدودها، بما يشمل احتمال بقاء مواطنين من الاتحاد الأوروبي عالقين في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة واحتمال حدوث موجة هجرة جديدة، فضلاً عن تزايد خطر الهجمات الإرهابية. لم ترد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ولا المجلس الأوروبي، الذي يجمع قادة الاتحاد في القمم الدورية، على الفور على طلبات التعليق. 

الاتحاد الأوروبي وحرب إيران

 انجر الاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر إلى الصراع الأسبوع الجاري عندما أصابت طائرة مسيرة إيرانية الصنع قاعدة بريطانية في جزيرة قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.ومن باب الحيطة، ألغى التكتل الموحد سلسلة من الاجتماعات التي كانت مقررة الشهر الحالي في قبرص، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد وتقع بالقرب من الشرق الأوسط. 

حرية الملاحة في البحر الأحمر

كما اتفقت فرنسا وإيطاليا واليونان على تنسيق أي شحنات عسكرية إلى قبرص والعمل معاً لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع اتصالاً مع مجلس التعاون الخليجي، وهو تكتل يضم 6 دول في الشرق الأوسط من بينها البحرين وقطر والإمارات. 

وأكد الوزراء في بيان صدر بعد الاجتماع حق دول الخليج العربي في اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها".

ايران المفوضية الأوروبية الطاقه اسعار الغاز حرب ايران أورسولا أنطونيو كوستا الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

ترشيحاتنا

انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

محافظ أسيوط: انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

صورة أرشيفية

سقوط أصحاب 3 مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم بالغربية

حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 645 محضرا تموينيا للمخابز والأسواق لضبط الأسعار

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد