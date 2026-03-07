قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقبلها الله من غير المسلم.. صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية كركديه طبقات

مهلبية كركديه طبقات
مهلبية كركديه طبقات
هاجر هانئ

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج سحورك عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مهلبية كركديه طبقات فهي من حلويات رمضان اللذيذة و الخفيفة التي يمكنك تقديمها و تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك.

مقادير مهلبية كركديه طبقات


● لتر عصير كركديه

● لتر لبن

● كوب نشا

● سكر

● فانيليا بودرة

● جوز هند

● فستق مفروم ناعم

طريقة تحضير مهلبية كركديه طبقات


يضاف اللبن مع النشا والسكر والفانيليا وتقلب حتى يثقل القوام.
يقلب النشا مع الكركديه ويقلب حتى يثقل القوام.
في كاسات التقديم تضاف طبقة من مهلبية الكركديه وتتترك لتتماسك.
تضاف طبقة أخرى من المهلبية وتترك لتتماسك مرة أخرى وتزين وتقدم.

