حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية كركديه طبقات

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج سحورك عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مهلبية كركديه طبقات فهي من حلويات رمضان اللذيذة و الخفيفة التي يمكنك تقديمها و تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك.

مقادير مهلبية كركديه طبقات



● لتر عصير كركديه

● لتر لبن

● كوب نشا

● سكر

● فانيليا بودرة

● جوز هند

● فستق مفروم ناعم

طريقة تحضير مهلبية كركديه طبقات



يضاف اللبن مع النشا والسكر والفانيليا وتقلب حتى يثقل القوام.

يقلب النشا مع الكركديه ويقلب حتى يثقل القوام.

في كاسات التقديم تضاف طبقة من مهلبية الكركديه وتتترك لتتماسك.

تضاف طبقة أخرى من المهلبية وتترك لتتماسك مرة أخرى وتزين وتقدم.