قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
إيطاليا تتخلّى عن ترامب .. و«ميلوني» تؤكد: روما ليست طرفًا في النزاع ولن نكون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف إيمحتب يهدي مرضي مستشفي ٥٧٣٥٧ فوانيس رمضان

متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
محمد الاسكندرانى

نظم متحف ايمحتب بسقارة، زيارة إلي مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج مرضي السرطان، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع إدارة التراث الغير مادي بقطاع المتاحف. 

أوضحت إدارة متحف إيمحتب، أن الزيارة جاءت في إطار الدور الثقافي والشمول الاجتماعي للمتحف، مستهدفة بث روح العزيمة والإرادة، وتقديم الدعم النفسي لأبنائنا من أطفال مرضي السرطان. 

متحف إيمحتب

 

أفادت إدارة المتحف، أن برنامج الزيارة شمل ورشة حكي عن متحف ايمحتب، وحوار عن أحلام الأبطال، بالإضافة إلى ورشة حكي بالعرائس عن أهم الشخصيات التاريخية.
 

لفتت أن البرنامج تضمن أيضًا، ورشة عمل فوانيس رمضان من جريد النخيل،
وفي آخر اليوم، قدمت إدارة المتحف فوانيس رمضان هدايا للأطفال، الذين عبروا عن سعادتهم بالزيارة.
ويحتوي متحف إيمحتب ست قاعات تتضمن 289 قطعة أثرية، تشمل تماثيل وتوابيت وعناصر معمارية وأثرية من حفائر منطقةً سقارة،وذلك وفقا لما نشره المتحف على صفحاتة على السوشيال ميديا.

ويعود إنشاء المتحف الي عام 1997 إلى أن تم افتتاحه في أبريل 2006، ثم تم غلقه مرة أخرى في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير به، ثم أُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

يذكر أن يقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة ،ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة ، بالإضافة إلى إنه يضم شخصيات ملكية شهيرة أبرزها أوناس.

كما يضم المتحف قاعدة تمثال للملك زوسر ،و تمثال المهندس إيمحتب ،و يوجد بـ المتحف نموذج لمقبرة تضم أقدم مومياء ملكية خاصة بالملك «مرنرع».

متحف ايمحتب متحف ايمحتب بسقارة مستشفى ٥٧٣٥٧ قطاع المتاحف متاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاتة

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد