متحف إيمحتب يهدي مرضي مستشفي ٥٧٣٥٧ فوانيس رمضان

نظم متحف ايمحتب بسقارة، زيارة إلي مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج مرضي السرطان، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع إدارة التراث الغير مادي بقطاع المتاحف.

أوضحت إدارة متحف إيمحتب، أن الزيارة جاءت في إطار الدور الثقافي والشمول الاجتماعي للمتحف، مستهدفة بث روح العزيمة والإرادة، وتقديم الدعم النفسي لأبنائنا من أطفال مرضي السرطان.

متحف إيمحتب

أفادت إدارة المتحف، أن برنامج الزيارة شمل ورشة حكي عن متحف ايمحتب، وحوار عن أحلام الأبطال، بالإضافة إلى ورشة حكي بالعرائس عن أهم الشخصيات التاريخية.



لفتت أن البرنامج تضمن أيضًا، ورشة عمل فوانيس رمضان من جريد النخيل،

وفي آخر اليوم، قدمت إدارة المتحف فوانيس رمضان هدايا للأطفال، الذين عبروا عن سعادتهم بالزيارة.

ويحتوي متحف إيمحتب ست قاعات تتضمن 289 قطعة أثرية، تشمل تماثيل وتوابيت وعناصر معمارية وأثرية من حفائر منطقةً سقارة،وذلك وفقا لما نشره المتحف على صفحاتة على السوشيال ميديا.

ويعود إنشاء المتحف الي عام 1997 إلى أن تم افتتاحه في أبريل 2006، ثم تم غلقه مرة أخرى في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير به، ثم أُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

يذكر أن يقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة ،ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة ، بالإضافة إلى إنه يضم شخصيات ملكية شهيرة أبرزها أوناس.

كما يضم المتحف قاعدة تمثال للملك زوسر ،و تمثال المهندس إيمحتب ،و يوجد بـ المتحف نموذج لمقبرة تضم أقدم مومياء ملكية خاصة بالملك «مرنرع».