تعد الشوربة من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، وتفضل السيدات تقديم الأنواع المختلفة من الشوربة .

وإليكم طريقة تحضير شوربة الطماطم بالكريمة:

مقادير شوربة الطماطم بالكريمة

طماطم مشوية مع زيت زيتون وزعتر

ثوم مشوي

مرقة دجاج

دقيق

زبدة

صلصة طماطم

كريمة لباني

ملح وفلفل

للتقديم:

● كريمة لباني

● أوراق ريحان

طريقة تحضير شوربة طماطم بالكريمة

ذوبي الزبدة ثم ضيفي صلصة الطماطم

ضعي الطماطم المشوية والثوم المشوي ويقلب الخليط جيدا

ثم ضعي المرقة وتترك حتى تمام النضج

لعمل البشاميل الخفيف ،شوحي ملعقة دقيق في الزبدة ثم ضيفي الكريمة اللباني وتضاف على شوربة الطماطم

وتقلب الشوربة جيدا وتقدم ويضاف الكريمة.