الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
برلمان

بحضور هاني حنا.. «الشيوخ» يناقش تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

يشارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، بعد قليل، في الجلسة العامة لـ  مجلس الشيوخ، والتي تعقد صباح اليوم الأحد 8 مارس، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، تقرر أن يستمر مجلس الشيوخ خلالها النظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٨.

 جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية

ويهدف مشروع القانون دعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية وتعزيز دورها التعليمي والعلاجي.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، يواصل مجلس الشيوخ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.

ويستهدف مشروع القانون دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعية، إلى جانب تعزيز دورها الحيوي في مجالي التعليم والتدريب الطبي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته بأجندة حافلة تتضمن عدد من الملفات المهمة، أبرزها: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية وتطوير مناهج التعليم والثقافة السلوكية بالمدارس وإدراج الفن النوبي ضمن المناهج التعليمية الأساسية وتعديل مواعيد البرامج التعليمية بالتليفزيون.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.

إدراج الثقافة السلوكية ضمن مناهج التعليم الأساسيكما يتم النظر أيضا عرض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس فايق، بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان الثقافة السلوكية ضمن مناهج التعليم الأساسي المصري في المدارس المصرية الحكومية والخاصة.

إدراج "الفن النوبي" ضمن مناهج التعليم الأساسي

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج نصوص من الآداب والفن النوبي في مناهج وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي.

تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية 

كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم كامل، بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية المذاعة على قنوات التليفزيون المصري.

إطلاق مشروع "نادي الذكاء الاصطناعي" في الصعيدتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اقتراحا برغبة مقدم من النائبة ولاء هرماس، لإطلاق مشروع "نادي الذكاء الاصطناعي" في محافظة أسيوط كمرحلة تجريبية، بهدف دعم البراعم والشباب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب الإلكترونية الإيجابية، وتحويل الأفكار والمواهب إلى مشروعات رقمية ناشئة قابلة للنمو والتوسع.

هاني حنا الشيوخ المستشفيات الجامعية

