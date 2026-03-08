بحضور هاني حنا.. «الشيوخ» يناقش تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

يشارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، بعد قليل، في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، والتي تعقد صباح اليوم الأحد 8 مارس، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، تقرر أن يستمر مجلس الشيوخ خلالها النظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٨.

جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية

ويهدف مشروع القانون دعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية وتعزيز دورها التعليمي والعلاجي.

ويستهدف مشروع القانون دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعية، إلى جانب تعزيز دورها الحيوي في مجالي التعليم والتدريب الطبي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته بأجندة حافلة تتضمن عدد من الملفات المهمة، أبرزها: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية وتطوير مناهج التعليم والثقافة السلوكية بالمدارس وإدراج الفن النوبي ضمن المناهج التعليمية الأساسية وتعديل مواعيد البرامج التعليمية بالتليفزيون.

إدراج الثقافة السلوكية ضمن مناهج التعليم الأساسيكما يتم النظر أيضا عرض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس فايق، بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان الثقافة السلوكية ضمن مناهج التعليم الأساسي المصري في المدارس المصرية الحكومية والخاصة.

إدراج "الفن النوبي" ضمن مناهج التعليم الأساسي

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج نصوص من الآداب والفن النوبي في مناهج وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي.

تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية

كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم كامل، بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية المذاعة على قنوات التليفزيون المصري.

إطلاق مشروع "نادي الذكاء الاصطناعي" في الصعيدتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اقتراحا برغبة مقدم من النائبة ولاء هرماس، لإطلاق مشروع "نادي الذكاء الاصطناعي" في محافظة أسيوط كمرحلة تجريبية، بهدف دعم البراعم والشباب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب الإلكترونية الإيجابية، وتحويل الأفكار والمواهب إلى مشروعات رقمية ناشئة قابلة للنمو والتوسع.