رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
تشريعية الشيوخ تضع خطة لحماية البيانات والخدمات الإلكترونية

فريدة محمد

أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن مشروع التحول الرقمي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التطور الرقمي يجب أن يقترن دائمًا بحماية قانونية صارمة للبيانات وضمان حقوق المواطنين.

دعم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري


وأوضح " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم أن السنوات الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، فضلًا عن دعم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة قائمة على التكنولوجيا مشيراً إلى أن تزايد التهديدات السيبرانية عالميًا يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة من الناحية القانونية والتنظيمية لحماية البيانات وتأمين الخدمات الرقمية، ومنع أي استغلال غير قانوني للمنصات الرقمية.


وفي هذا السياق، طرح النائب أحمد حلمي الشريف 5 مطالب واقتراحات عاجلة للحكومة بالتركيز على الجوانب القانونية وهى :


1. سن وتحديث التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني وحماية البيانات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
2. إلزام جميع الجهات الحكومية بحوكمة البيانات الرقمية وتطبيق آليات قانونية للمساءلة عند أي اختراق أو تسريب للبيانات.
3. تعزيز آليات حماية الخصوصية للمواطنين في التعاملات الرقمية مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
4. إدراج برامج تدريب قانونية للموظفين الحكوميين حول حقوق المواطنين والتزاماتهم تجاه حماية البيانات.
5. تسهيل الإجراءات القانونية أمام المواطنين للوصول إلى خدمات رقمية آمنة ومراقبة تنفيذها خاصة في القرى والمناطق النائية.


وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو قضية دستورية وقانونية تتطلب حماية الحقوق وضمان الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن الرقابة القانونية هي الضمان الحقيقي لنجاح هذا المشروع الوطني.


وقال : إن المستقبل أصبح رقميًا بلا شك، ومصر تسير بخطى ثابتة نحو هذا المستقبل، لكن نجاح هذه الرحلة لا يتحقق إلا بترسيخ الأسس القانونية لحماية البيانات، وضمان وصول الخدمات الرقمية لكل مواطن، بما يحفظ حقوقه ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية.

