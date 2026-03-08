رئيس جامعة قناة السويس يهنئ المرأة المصرية والجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تقدم الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهنئة والتقدير إلى المرأة المصرية عامة، وإلى سيدات وفتيات جامعة قناة السويس خاصة من عضوات هيئة التدريس والإداريات والعاملات والطالبات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقديرًا لدورها الرائد ومساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن المرأة المصرية كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات العلمية والعملية والمجتمعية، مشيدًا بما تقدمه من عطاء متواصل في مجالات التعليم والبحث العلمي والعمل الإداري والخدمي، فضلًا عن دورها البارز في إعداد الأجيال وصناعة المستقبل.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن جامعة قناة السويس تحرص على دعم وتمكين المرأة في مختلف قطاعاتها، إيمانًا بدورها الحيوي في دفع مسيرة التقدم والابتكار، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية وإدارية داعمة تتيح لها فرص التميز والإبداع والمشاركة الفاعلة في تطوير منظومة العمل الجامعي.

واختتم رئيس الجامعة تهنئته بتمنياته بدوام النجاح والتوفيق لكل امرأة مصرية، مؤكدًا أن الاحتفاء بالمرأة هو احتفاء بقيم العطاء والعمل والإنجاز التي تسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر.