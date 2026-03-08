قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
400 مليون دولار قوة شرائية.. معارض مصر للطاقة وفايركس تخلق فرص شراكات استراتيجية طويلة الأمد

وفاء نور الدين

 اختتمت  فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض "مصر للطاقة" (Egypt Energy) والدورة الخامسة لمعرض "فايركس مصر" (FIREX Egypt)، اللذين أقيما بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) تحت رعاية وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة.

 وقد نجح المعرضان في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز في مجالي الطاقة المستدامة والسلامة الصناعية، مسفرين عن فرص تجارية واسعة وتعاون اقتصادي ملموس بين كبار الفاعلين في القطاع
وفي إطار الاستعداد لدورة 2026، سجل المعرضان أرقامًا قياسية تعكس الثقة المتنامية في السوق المصري؛ حيث استقطبا أكثر من 12,000 زيارة على مدار ثلاثة أيام.

 وأقيمت الفعاليات على مساحة عرض بلغت 20,000 متر مربع موزعة على قاعتين، بمشاركة 200 شركة عارضة من 25 دولة ، إلى جانب 3 أجنحة دولية.

 وشهد الحدث للمرة الأولى مشاركة رسمية بارزة لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، في خطوة تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية المستدامة، بما يعزز دور المعرضين كمنصة إقليمية فاعلة لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة.
وفي تعليق له على هذا النجاح، صرح مارك رينغ، مدير مجموعة معارض الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا قائلًا: "أكد معرضا مصر للطاقة وفايركس مصر 2025 الدور المحوري لمصر كقوة دافعة للتحول الطاقي في المنطقة، من خلال ربط الخبرات الدولية باحتياجات التنفيذ المحلي وتقديم حلول عملية تدعم رؤية مصر 2030 وأهدافها في مجال الطاقة النظيفة. 

وقد عكس ذلك رضا 91% من المشاركين عن تجربتهم، وتأكيد 95% منهم على أهمية الحدث لأعمالهم، فيما أبدى 78% نيتهم العودة للمشاركة في دورة 2026، بما يرسخ مكانة المعرضين كأهم منصة إقليمية تجمع منظومة قطاع الطاقة تحت سقف واحد، وتسهم في بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص تدعم التنمية المستدامة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط."
وشهدت هذه الدورة حدثاً بارزاً تمثل في المشاركة الرسمية الأولى لوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة كشريك استراتيجي للمعرض. وتأتي هذه المشاركة لتؤكد على عمق التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية، حيث استعرضت الوزارة من خلال جناحها أحدث المبادرات والحلول التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية المشتركة ورؤية 'نحن الإمارات 2031'، مما يعزز من دور المعرض كمنصة عالمية لتبادل المعرفة وجذب الاستثمارات.
وتضمن البرنامج التعليمي والتقني للمعرضان خمسة مؤتمرات متخصصة، شارك فيها أكثر من 120 متحدثًا دوليًا وإقليميًا قدموا ما يزيد على 50 جلسة نقاشية وورشة عمل، بحضور أكثر من 1,700 مندوب من القيادات التنفيذية، والمسؤولين الحكوميين، والمستثمرين، ومطوري المشروعات. 

وركزت المناقشات على الطاقة المتجددة، وتحديث الشبكات، والرقمنة، وتخزين الطاقة، وتمويل مشروعات الكهرباء، بما يتماشى مباشرة مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية مصر 2030.

وبرز "مؤتمر قيادة الطاقة المتجددة" بمناقشة آليات تحقيق هدف مصر بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فيما استعرض "منتدى أنظمة الكهرباء المستقبلية" و"منتدى التميز في أنظمة الطاقة" حلول التحول الرقمي والصيانة التنبؤية لحماية البنية التحتية الحيوية ورفع كفاءة الأصول. 

وعلى صعيد السلامة الصناعية، ركز منتدى الصحة والسلامة والبيئة (HSE) ومحادثات "FIREX Talks" على أحدث تقنيات مكافحة الحرائق وإدارة المخاطر في البيئات الصناعية. كما وفرت "مسابقة Energy X" منصة فاعلة لربط الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة بالمستثمرين، بما يعزز تطبيق الحلول المحلية على أرض الواقع.
وعلى صعيد التواصل التجاري، نجح برنامج "كبار الشخصيات والمشترين المستضافين" (VIP & Hosted Buyer) في تسهيل التواصل المباشر بين 191 من كبار المشترين وصناع القرار ونخبة من مزودي الحلول العالميين، بقوة شرائية مجمعة تجاوزت 400 مليون دولار، ما أتاح فرصًا حقيقية لعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد وتحقيق نتائج أعمال ملموسة تدعم نمو قطاعي الطاقة والسلامة في المنطقة.
 

