بعد شائعة وفاتها .. حنان سليمان لجمهورها: أنا بخير

طمأنت الفنانة حنان سليمان، جمهورها بعد انتشار شائعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.

وكتبت حنان سليمان عبر حسابها «فيسبوك»: «يا أهل الخير في أيام الخير، أنا بخير الحمدلله»

وفي سياق آخر كشفت الفنانة حنان سليمان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل فخر الدلتا، مؤكدة أنها تجسد خلال الأحداث شخصية مديرة، ضمن إطار درامي مميز ومختلف.



وأعربت حنان سليمان عن سعادتها الكبيرة بالعمل في المسلسل، مشيرة إلى أن الأجواء داخل كواليس التصوير يسودها التعاون والمحبة بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الشاشة.



ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.