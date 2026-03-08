قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حال الخسارة من مانشستر سيتي.. هل يضحي ريال مدريد بمشروعه بإقالة أربيلوا؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم تصفية السكرتير العسكري لخامنئي
لأول مرة.. ارتفاع قياسي في سعر الدولار الآن بالبنوك| اعرف وصل كام
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات رقابية بالمحافظات لضبط المخالفات بالأسواق وإزالة التعديات

ازالة التعديات
ازالة التعديات
قسم المحافظات

تشن الأجهزة التنفيذية والرقابة بالمحافظات حملات تفتيشية لازالة التعديات والمخالفات والرقابة على الاسواق والمحال، لضبط المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة..

قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة نفذت خلالها 12 حالة إزالة تعد على أرض أملاك دولة زراعية بمساحة 2100 متر مربع، كما تم تنفيذ حالة بعزبة حامد تعد على الشارع العام، بالإضافة إلى حالة بالحميدات نجع نصر الله، عبارة عن كشك حديد مخالف بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة.

وشدد أنور، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وتحت إشراف محمد عبد الحفيظ، ومحمد عز، وطلعت عبد الشافي، وفراج الوحش نواب المدينة،

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات في مهدها تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، للحفاظ على مقدرات الدولة.

وأكد محافظ قنا، متابعة نتائج موجات الإزالة، ورصد أي مخالفة والتعامل معها فورًا، مع عدم السماح بأي تعديات تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي. 

الإسماعيلية 

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالمرور على عدد ٤٦ منشأة طبية خاصة  تنوعت تخصصاتها بين مستشفى خاص، مركز علاج طبيعى، عيادات نسا وتوليد، أطفال، عظام وأسنان وتخصصات أخرى.

وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٩ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ١٥ منشأة أخرى؛ لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية؛ لإحكام الرقابة عليها وضبط المخالف منها.

القليوبية

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة المحافظة المتكاملة لإعادة الانضباط للشارع المصري، والحفاظ على حرم الطريق بما يضمن سيولة الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

إزالة المخالفات

هذا وقد قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، ميدانيًا أعمال الحملة التي استهدفت منطقة شارع المستشفى المركزي، وذلك بحضور اللواء أحمد محمود أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، حيث شددت "ريان" خلال الجولة على عدم التهاون مع أي مخالفات تعيق حركة المواطنين أو تتعدى على الرصيف المخصص للمشاة، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء لاسترداد حق الدولة والشعب في طريق آمن ومنظم.

المحافظات ازالة التعديات ازالة المخلفات حملات تفتيشية

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

