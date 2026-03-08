حملات رقابية بالمحافظات لضبط المخالفات بالأسواق وإزالة التعديات

تشن الأجهزة التنفيذية والرقابة بالمحافظات حملات تفتيشية لازالة التعديات والمخالفات والرقابة على الاسواق والمحال، لضبط المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة..

قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة نفذت خلالها 12 حالة إزالة تعد على أرض أملاك دولة زراعية بمساحة 2100 متر مربع، كما تم تنفيذ حالة بعزبة حامد تعد على الشارع العام، بالإضافة إلى حالة بالحميدات نجع نصر الله، عبارة عن كشك حديد مخالف بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة.

وشدد أنور، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وتحت إشراف محمد عبد الحفيظ، ومحمد عز، وطلعت عبد الشافي، وفراج الوحش نواب المدينة،

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات في مهدها تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، للحفاظ على مقدرات الدولة.

وأكد محافظ قنا، متابعة نتائج موجات الإزالة، ورصد أي مخالفة والتعامل معها فورًا، مع عدم السماح بأي تعديات تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي.

الإسماعيلية

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالمرور على عدد ٤٦ منشأة طبية خاصة تنوعت تخصصاتها بين مستشفى خاص، مركز علاج طبيعى، عيادات نسا وتوليد، أطفال، عظام وأسنان وتخصصات أخرى.

وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٩ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ١٥ منشأة أخرى؛ لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية؛ لإحكام الرقابة عليها وضبط المخالف منها.

القليوبية

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة المحافظة المتكاملة لإعادة الانضباط للشارع المصري، والحفاظ على حرم الطريق بما يضمن سيولة الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

إزالة المخالفات

هذا وقد قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، ميدانيًا أعمال الحملة التي استهدفت منطقة شارع المستشفى المركزي، وذلك بحضور اللواء أحمد محمود أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، حيث شددت "ريان" خلال الجولة على عدم التهاون مع أي مخالفات تعيق حركة المواطنين أو تتعدى على الرصيف المخصص للمشاة، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء لاسترداد حق الدولة والشعب في طريق آمن ومنظم.