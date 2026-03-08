قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المهندسين تعلن نتيجة انتخابات المرحلة الثانية.. وتؤكد: نجاح العملية دون خروقات

المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات المهندسين
المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات المهندسين
الديب أبوعلي

أعلن الدكتور معتز طلبة رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية 2026، الخاصة بمنصب النقيب العام والأعضاء المكملين، إلى جانب نتائج انتخابات الإعادة لرؤساء النقابات الفرعية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز ومراجعة الأصوات على مستوى الجمهورية.

وأوضح طلبة، خلال إعلان النتائج، أن العملية الانتخابية جرت تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة القضائية التي تولت الإشراف على الانتخابات وإدارة مختلف مراحلها.

كما وجّه رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة الشكر إلى المهندسين الذين شاركوا في التصويت خلال العملية الانتخابية، مؤكداً أن المشاركة تعكس حرص أعضاء النقابة على ممارسة دورهم النقابي، رغم التطلع إلى مشاركة أكبر في مثل هذه الاستحقاقات المهنية.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة، نجاح المرحلة الثانية من العملية الانتخابية التي أُجريت في السادس من مارس الجاري، مؤكداً أن اللجنة لم ترصد أي خروقات أو معوقات على مدار اليوم الانتخابي المخصص لاختيار نقيب مهندسي مصر.

وأوضح حسن، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان النتائج، أن اللجنة العليا للانتخابات باشرت مهامها على مدار ستين يوماً متواصلة من العمل والإعداد والتحضير، بهدف تقديم أفضل خدمة لأعضاء الجمعية العمومية وضمان راحتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، بما يليق بعراقة النقابة.

وأشار إلى أن اللجنة أتمت المرحلتين الأولى والثانية بتوفير جميع اللوجستيات اللازمة، حيث أُجريت الانتخابات على مستوى 26 نقابة فرعية و302 لجنة عامة، تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق النقابي.

وأضاف مقرر اللجنة العليا، أن اللجنة حرصت على نشر المواد التعريفية والإرشادية للمهندسين عبر الصفحة الرسمية للنقابة ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لافتاً إلى وجود تواصل مباشر ودائم مع رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية لتذليل أي صعوبات قد تواجه العملية الانتخابية فور ظهورها.

ووجّه حسن خالص الشكر لجموع مهندسي مصر الذين حرصوا على الحضور وأداء واجبهم النقابي والمهني وممارسة حقوقهم في هذا الاستحقاق الذي وصفه بـ(اليوم التاريخي) لاختيار ممثلي النقابة، مؤكداً أن تكاتف الجهود بين النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان المشرفة والإشراف القضائي أسهم في خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.

الدكتور معتز طلبة انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية انتخابات المهندسين نتائج انتخابات المهندسين نقابة المهندسين نقيب المهندسين

