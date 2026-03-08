تذكري أنك قادرة.. هيفاء وهبي تدعم النساء في يوم المرأة العالمي

وجهت هيفاء وهبي رسالة مؤثرة إلى النساء، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، عبّرت فيها عن تضامنها مع معاناة النساء، خصوصًا في لبنان، في ظل ظروف الحرب.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي اكس :" في هذا اليوم المميز، تذكري أنكِ قادرة، وذات قيمة، ولا يمكن إيقافكِ 🫶🏻 يوم المرأة العالمي سعيد!



يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم مخصص لتقدير دور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

وفي مصر، لا يقتصر تقدير المرأة على مناسبة سنوية فقط، بل هو تاريخ ممتد عبر آلاف السنين منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى العصر الحديث، حيث كانت المرأة شريكا أساسيا في صناعة الحضارة والنهضة.

نماذج نسائية ملهمة

وقدمت مصر عبر تاريخها نماذج نسائية ملهمة في الحكم والسياسة والعمل العام، وهو ما يتجسد في الآثار والتماثيل التي لاتزال شاهدة على مكانة المرأة في الحضارة المصرية.

ومنذ آلاف السنين، احتلت المرأة مكانة متميزة في المجتمع المصري القديم، ولم تكن مجرد عنصر تابع، بل شاركت في الحكم والإدارة وصناعة القرار.