تكنولوجيا وسيارات

لمحدودى الدخل .. إليك أفضل هاتف من لينوفو يغزو الأسواق

هاتف لينوفو
هاتف لينوفو
لمياء الياسين

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة لينوفو قد تختبر بعض المكونات غير المألوفة لهواتفها الذكية القادمة. 

ووفقًا لمنشور على موقع ويبو من قِبل المسرب المعروف " ديجيتال تشات ستيشن" ، فإن لينوفو تختبر حاليًا كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير، وذلك لهواتفها القادمة.

ميزة هاتف لينوفو

ويشير التسريب أيضاً إلى أن شركة لينوفو تعمل على لوحة LCD بدقة 1.5K، على الرغم من أن عملية التطوير تسير ببطء.
ونتيجة لذلك، يبدو أن الشركة تستكشف اتجاهاً داخلياً مختلفاً، وصفه المسرّب بأنه "تصميم شاشة كبيرة". وكجزء من هذا الاستكشاف، بدأت لينوفو باختبار شاشة عريضة ومسطحة يبلغ قياسها حوالي 7.5 بوصةمما يشير إلى أن لينوفو قد تكون بصدد تجربة فئة جديدة أو جهاز متخصص للمستخدمين الذين يفضلون الشاشات الأكبر حجماً.

هاتف لينوفو

 سوق الهواتف الذكية

على الجانب الآخر قد ناقش بعض المستخدمين أيضًا مكانة لينوفو في سوق الهواتف الذكية. وأشار أحد المعلقين إلى أن هواتف العلامة التجارية لا تبدو رائجة كما كانت عليه في عام 2021 تقريبًا، عندما كانت الأجهزة المزودة بمعالجات مثل كوالكوم سنابدراجون 870 وكوالكوم سنابدراجون 888 تُعتبر خيارات قيّمة للغاية.
وفي السياق نفسه أشارت التسريبات إلى إن لينوفو قد تواجه صعوبة في منافسة شركات مثل ريلمي وريدمي من حيث السعر. وقد زادت الأسعار التنافسية التي تفرضها هذه العلامات التجارية من صعوبة دخول لينوفو سوق الهواتف متوسطة المدى

في سياق متصل، كشفت العلامة التجارية الفرعية لشركة لينوفو عن أول هاتف قابل للطي بتصميم كتابي في مؤتمر MWC 2026. يحمل الهاتف اسم Razr Fold ، ويتميز بشاشة داخلية LTPO بدقة 2K مقاس 8.1 بوصة وشاشة خارجية مقاس 6.6 بوصة. ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 من الجيل الخامس، ومجهز بثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، ويدعم قلم Moto Pen Ultra.

