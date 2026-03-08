الإمارات: لا نسعى للصراعات.. ونحن في حالة دفاع تجاه الاعتداء الإيراني

على وقع استمرار التصعيد الإيراني في المنطقة الذي استهدف دول الخليج، أكدت الخارجية الإماراتية أنها في حالة دفاع في مواجهة "الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر"، الذي شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي، وطائرة مسيرة استهدفت البنية التحتية، ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما يمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وتابعت في بيان صادر اليوم: "تشدد دولة الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".