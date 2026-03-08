قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
أخبار العالم

إيران تصعد.. 16 موقعًا إسرائيليًا تتعرض للقصف وسط إصابات وأضرار بالغة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية بسقوط 16 موقعاً في منطقة المركز داخل إسرائيل عقب الرشقات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، في تطور وصف بأنه من بين الأعنف في الفترة الأخيرة.

وذكر المتحدث أن طواقم الإطفاء والإنقاذ وخبراء المتفجرات يعملون حالياً في عدة مواقع داخل مدن تل أبيب وبتاح تكفا ورمات غان إضافة إلى المدن المجاورة، للتعامل مع آثار القصف وفحص الأجسام غير المنفجرة.

وبحسب ما نقلته "القناة 12" الإسرائيلية، فقد سجلت إصابات وأضرار مادية في عدة مناطق من العمق الإسرائيلي. ففي بتاح تكفا سقط صاروخ بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة وثالث بجروح طفيفة.

أما في تل أبيب، فقد أفادت تقارير أولية بوقوع إصابة خطيرة نتيجة سقوط شظايا أو بقايا صواريخ اعتراضية داخل المدينة.

وأشارت منصات إعلامية إسرائيلية إلى ارتفاع عدد المصابين إلى خمسة أشخاص، تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، مع ورود بلاغات أولية عن مخاوف من انهيار مبنى في منطقة المركز بعد تعرضه لإصابة مباشرة.

كما تحدثت مصادر محلية عن سلسلة انفجارات ضخمة وغير مسبوقة هزت مدن المركز، ناجمة عن محاولات اعتراض مكثفة لمنظومات الدفاع الجوي وسقوط صواريخ في عدد من المناطق.

شرطة الاحتلال الإسرائيلية إسرائيل الرشقات الصاروخية الإيرانية تل أبيب وبتاح تكفا العمق الإسرائيلي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

