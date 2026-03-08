إيران تصعد.. 16 موقعًا إسرائيليًا تتعرض للقصف وسط إصابات وأضرار بالغة

أفاد المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية بسقوط 16 موقعاً في منطقة المركز داخل إسرائيل عقب الرشقات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، في تطور وصف بأنه من بين الأعنف في الفترة الأخيرة.

وذكر المتحدث أن طواقم الإطفاء والإنقاذ وخبراء المتفجرات يعملون حالياً في عدة مواقع داخل مدن تل أبيب وبتاح تكفا ورمات غان إضافة إلى المدن المجاورة، للتعامل مع آثار القصف وفحص الأجسام غير المنفجرة.

وبحسب ما نقلته "القناة 12" الإسرائيلية، فقد سجلت إصابات وأضرار مادية في عدة مناطق من العمق الإسرائيلي. ففي بتاح تكفا سقط صاروخ بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة وثالث بجروح طفيفة.

أما في تل أبيب، فقد أفادت تقارير أولية بوقوع إصابة خطيرة نتيجة سقوط شظايا أو بقايا صواريخ اعتراضية داخل المدينة.

وأشارت منصات إعلامية إسرائيلية إلى ارتفاع عدد المصابين إلى خمسة أشخاص، تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، مع ورود بلاغات أولية عن مخاوف من انهيار مبنى في منطقة المركز بعد تعرضه لإصابة مباشرة.

كما تحدثت مصادر محلية عن سلسلة انفجارات ضخمة وغير مسبوقة هزت مدن المركز، ناجمة عن محاولات اعتراض مكثفة لمنظومات الدفاع الجوي وسقوط صواريخ في عدد من المناطق.