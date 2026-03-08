الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي، موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف عن فتح باب الحجز لجماهيره يوم الإثنين، من أجل حضور المباراة التي من المنتظر أن تقام على ملعب حمادي العقربي في رادس.



وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم الأحد المقبل في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة



وجاءت أسعار تذاكر مباراة الترج على النحو التالي:



الفيراج (المدرج الشمالي): 40 دينارًا

بيلوز: 50 دينارًا

وأكد النادي ضرورة الدخول بالتذكرة الإلكترونية بعد طباعتها من الموقع عند الدخول إلى الملعب يوم المباراة