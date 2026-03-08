قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرب الترجي يحسم موقف المساكني من المشاركة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

تحدث مدرب الترجي الرياضي التونسي، باتريس بوميل، عن موقف نجم الفريق يوسف المساكني من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاهزية المساكني محل شك

وغاب المساكني عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام مستقبل المرسى، رغم ترشيحه للانضمام إلى قائمة الفريق قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي.

ونقلت صحيفة الصباح التونسية تصريحات بوميل، التي أوضح فيها أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

تصريحات مدرب الترجي

وقال بوميل: "تحدثت مطولًا مع المساكني، فهو لا يزال بحاجة إلى الوقت والانتظام في التدريبات حتى يكون قادرًا على اللعب".

وأضاف: "المساكني ليس بحاجة للتعريف بقيمته، لكنه في الوقت الحالي غير جاهز من الناحية البدنية لخوض المباريات".

موعد مواجهتي الذهاب والإياب

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي يوم الأحد المقبل على ملعب الملعب الأولمبي برادس في تونس، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 21 مارس الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي في القاهرة، في مواجهة مرتقبة بين اثنين من أكبر أندية القارة السمراء.

مدرب الترجي الرياضي مدرب الترجي الترجي الرياضي الترجي الرياضي التونسي الترجي يوسف المساكني الأهلي دوري أبطال أفريقيا

