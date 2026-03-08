نجم الاهلي يعقد جلسة مع توروب بشأن عدم المشاركة مع الفريق

كشف الإعلامي احمد حسن تفاصيل جلسة المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بيس توروب مع لاعب الفريق أحمد رمضان بيكهام بشأن عدم مشاركة اللاعب في المباريات.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص.. أحمد رمضان بيكهام طلب عقد جلسة مع توروب واعترض على عدم مشاركته مع الأهلي منذ بداية الموسم".

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم وإعلان القائمة بعد نهاية الفقرات التدريبية على ملعب مختار التتش.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهي ضد طلائع الجيش غدا الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري.