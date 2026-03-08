الترجي يطرح تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قام نادي الترجي الرياضي التونسي بطرح تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم الأحد المقبل في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة



وأعلن النادي أن بدء بيع التذاكر سيكون غدا الاثنين في تمام الساعة 12:00 ظهرًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الترج على النحو التالي:



الفيراج (المدرج الشمالي): 40 دينارًا

بيلوز: 50 دينارًا

وأكد النادي ضرورة الدخول بالتذكرة الإلكترونية بعد طباعتها من الموقع عند الدخول إلى الملعب يوم المباراة