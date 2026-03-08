تقارير: إيقاف جوارديولا مباراتين بسبب التحكيم في مباراة نيوكاسل

أفاد تقرير صحفي، اليوم الأحد، بأن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سيتم إيقافه لمدة مباراتين بسبب واقعة مباراة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف وتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة انفعال جوارديولا على حكم اللقاء أثر اعتراضه على إحدى الكرات المشتركة مما دفع الحكم لإعطائه بطاقة صفراء لتكون السادسة له هذا الموسم.

ووفقا لموقع مانشستر إيفنينج نيوز المقربة من النادي، فإن بيب جوارديولا سيتم إيقافه مباراتين، بعد حصوله على الإنذار السادس فى مباراة نيوكاسل، ولكن لن ينطبق هذا على نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال، وإنما ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي، ثم لقاء ربع نهائي كأس الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية تعليقا على الأمر: "سأقضي إجازة فى المباريات التي لا يُسمح لي بالتواجد فيها على مقاعد البدلاء".

وأضاف: “كانت مخالفة واضحة على جيريمي دوكو، أنا لم أطالب ببطاقة صفراء، لكنها مخالفة، وبالطبع سأدافع عن فريقي”.