تعليم دمياط يحصد مراكز جمهورية متقدمة في مسابقات التربية الفنية

​حققت مديرية التربية والتعليم بدمياط إنجازاً فنياً جديداً يضاف إلى سجل نجاحاتها، بحصول طلابها على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي "أبحاث تاريخ الفن" و"الطباعة اليدوية" للعام الدراسي 2025-2026.

​

حيث ​أثبت طلاب دمياط قدرة فائقة على البحث والتحليل، وجاءت النتائج كالتالي:

​المركز الثالث جمهورياً: الطالب أسامة حمد أنور (مدرسة التربية الفكرية بفارسكور)، الذي تحدى الصعاب ليثبت أن الإبداع والموهبة لا يعرفان الحدود.

​المركز السابع جمهورياً: الطالب عبد الرحمن محمد سمير صالح (مدرسة السادات الثانوية بنين)، مقدماً نموذجاً مشرفاً للبحث العلمي الفني في المرحلة الثانوية.

​

​وفي سياق متصل بجماليات الفنون التشكيلية، واصلت المحافظة تفوقها في مسابقة الطباعة اليدوية، حيث حصدت:

​المركز السابع جمهورياً: الطالبة ملك السيد جمال البرش (مدرسة اللوزي الثانوية بنات)، والتي أبهرت لجنة التحكيم بمهاراتها التقنية المتميزة وفنها الرفيع.

​

​من جانبه، وجه ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تهنئة قلبية للطلاب الفائزين وأسرهم، معبراً عن فخره بهذا المستوى المشرف.

وأكد عمارة أن هذا التفوق يعكس تضافر الجهود بين الطلاب المبدعين ومعلميهم، مشيداً بدور توجيه التربية الفنية بقيادة عبد المنعم ربيع في توفير بيئة خصبة لاكتشاف وصقل المواهب.

​مشيراً أن الأنشطة التربوية والفنية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتنشئة أجيال تعتز بهويتها الفنية وتواكب التطور المعرفي."