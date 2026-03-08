رئيس الأوبرا يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم ويتوج فريق الإدارة المالية

شهد رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام، ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم التى نظمت بين إدارات الأوبرا المختلفة وانتهت بتتويج فريق الإدارة المالية بعد فوزه على فريق الشئون الإدارية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة نهائية اتسمت بالحماس والندية، كما تم تكريم الفائزان بمسابقة تنس الطاولة، حيث حصل على المركز الأول محمد نبيل والمركز الثانى كرم اسماعيل .

تأتي إقامة الدورة الرمضانية لكرة القدم فى إطار الاهتمام بالنشاط الرياضى للعاملين بدار الأوبرا المصرية بما يعزز روح الترابط والتواصل بينهم ويكرس قيم التعاون والعمل الجماعى والتنافس الشريف الأمر الذى يسهم فى خلق مناخ إيجابى ينعكس بدوره على مستوى الأداء العملى داخل المؤسسة .

حضر المباراة النهائية عدد من القائمين على النشاط الرياضى بالأوبرا منهم الكابتن أيمن نادى المدير الفنى والمشرف العام على النشاط الرياضى، أسامة أحمد رئيس النشاط الرياضى، سيد سليمان سكرتير عام اللجنة الرياضية، محمد عبد الفتاح نائب رئيس اللجنة الرياضية، وليد شقوير المدير العام المالى، وصمويل شنودة المدير المالى، ومحمود سامى المشرف المالى، كما شارك فى تنظيم البطولة مدحت فريد بما اسهم فى تنسيق وإخراج فعاليات الدورة بصورة متميزة وحصد لقب هداف الدورة اللاعب احمد جمال.