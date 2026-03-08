نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق، إنه حاول المساهمة كثيراً في إصلاح حال الدراويش لكنه تعرض لهجمات شرسة من جانب فئة مُعينة من الجماهير.

وقال : لقد نجحت في إعادة عبد الرحمن مجدي رغم أنه أعلن فسخ عقده لكني نجحت في استعادته ثم تم إعادة بيعه مقابل 50 مليون جنيه.

وواصل شيحة: من مشاكل الإسماعيلي ، تدخل الجماهير بقوة في إدارة شئون النادي وهذه الفئة وهذا سر ابتعادي عن النادي.

وقال محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : رغم مُطالبة البعض لي بالترشح لرئاسة الإسماعيلي إلا أنني سبق وأعلنت أن الحل يتضمن في تعيين مجلس إدارة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.