«بركة رمضان» يفاجئ أم ياسين برحلة عمرة بعد وفاة والدتها

فاجأ برنامج بركة رمضان، الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر فضائية DMC، السيدة أم ياسين بإعلان فوزها برحلة عمرة، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على وفاة والدتها.

وخلال الحلقة، عبّرت أم ياسين عن سعادتها الكبيرة بالمفاجأة، مؤكدة أن هذه الرحلة جاءت في وقت كانت تحتاج فيه إلى الدعم المعنوي بعد فقدان والدتها، كما أعربت عن امتنانها للبرنامج على هذه اللفتة الإنسانية.

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي لليوم الخامس عشر على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الخامسة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع الحالات الإنسانية التي يقدمها البرنامج خلال شهر رمضان.



