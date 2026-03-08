قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟
السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

«بركة رمضان» يفاجئ أم ياسين برحلة عمرة بعد وفاة والدتها

محمود محسن

فاجأ برنامج بركة رمضان، الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر فضائية DMC، السيدة أم ياسين بإعلان فوزها برحلة عمرة، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على وفاة والدتها.

وخلال الحلقة، عبّرت أم ياسين عن سعادتها الكبيرة بالمفاجأة، مؤكدة أن هذه الرحلة جاءت في وقت كانت تحتاج فيه إلى الدعم المعنوي بعد فقدان والدتها، كما أعربت عن امتنانها للبرنامج على هذه اللفتة الإنسانية.

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي لليوم الخامس عشر على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الخامسة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع الحالات الإنسانية التي يقدمها البرنامج خلال شهر رمضان.


 

بركة رمضان الفنان سامح حسين اللفتة الإنسانية حزب مستقبل وطن سامح حسين

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

سعد هنداوي

إشادة بمسلسل اللون الأزرق والمخرج سعد هنداوي بعد عرض الحلقة الثالثة

إفراج

مسلسل إفراج الحلقة 19.. حاتم صلاح يـ قتل والده

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب الحلقة 19.. يوسف الشريف يطرد شيري عادل بعد خيانتها له

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

