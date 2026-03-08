السيطرة على حريق خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت

أعلنت قوة الإطفاء الكويتية، أنها سيطرت على حريق خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي سياق آخر متعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، قال نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو، إنّ الحلف يشهد حالة من الانقسام بشأن الحرب الإسرائيلية الأمريكية الجارية على إيران، والتي دخلت يومها التاسع.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول الحلف لم تتوصل إلى موقف موحد حيال هذه الحرب، مشيراً إلى أن الأمين العام للحلف أبدى دعماً للتحرك الأمريكي، في حين اعتبرت غالبية الدول الأوروبية أن هذا الفعل “غير قانوني”.