السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار

قال السفير الصيني لدى الأردن قوه وي، إن بلاده تعتزم إرسال مبعوث صيني إلى الشرق الأوسط للمساهمة في إيجاد حلول للأزمة الراهنة، والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب اتساع نطاق التوترات، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التطورات في المنطقة.

وأشار السفير الصيني - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم /الأحد/؛ لعرض موقف بلاده من التطورات الإقليمية - إلى أن الصين تدعو إلى ضرورة احترام سيادة الأردن ودول المنطقة، مشدداً على أن السيادة تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي.

وأكد أن بكين تعارض أي محاولات للمساس بسيادة الأردن وأمنه وسلامته، مشيراً إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة وتعزيز الأمن فيها.

وأضاف أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي عرض، الأحد، موقف بلاده الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الحرب ليست وسيلة لحل الأزمات، وأن الحوار السياسي يظل السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح السفير أن موقف الصين من الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط ثابت ويستند إلى مبادئ موضوعية وعادلة، في مقدمتها وقف الحرب ومنع اتساع رقعة الصراع، مشيراً إلى أن تاريخ المنطقة أثبت مراراً أن اللجوء إلى القوة لا يحل المشكلات بل يفاقم الأزمات ويولد مزيداً من الكراهية.

ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو توسيع نطاق الحرب.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد السفير الموقف الصيني الذي عبّر عنه وزير الخارجية، ومفاده أن العيش تحت وطأة الاضطرابات والحروب ليس المصير المحتوم للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه القضية.

وقال إن الحل الوحيد المعقول والمعترف به دولياً لتسوية القضية الفلسطينية يتمثل في حل الدولتين، مؤكداً أن أي ترتيبات أو آليات جديدة يجب أن تدعم هذا الحل بدلاً من تقويضه.

كما دعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح بتهميش القضية الفلسطينية مرة أخرى، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدور قيادي في دفع العملية السياسية قدماً.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، شأنه شأن شعوب العالم الأخرى، يمتلك الحق المشروع في العيش بسلام وتحقيق التنمية بعيداً عن ويلات الحروب، لافتاً إلى أن الصين ستواصل، بصفتها دولة كبرى مسؤولة، دعم القضية الفلسطينية العادلة ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، إلى جانب مواصلة العمل كشريك استراتيجي وصديق لدول الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية والسلام في المنطقة.