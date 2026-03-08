قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار

السفير الصيني في الأردن
السفير الصيني في الأردن
أ ش أ

قال السفير الصيني لدى الأردن قوه وي، إن بلاده تعتزم إرسال مبعوث صيني إلى الشرق الأوسط للمساهمة في إيجاد حلول للأزمة الراهنة، والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب اتساع نطاق التوترات، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التطورات في المنطقة.

وأشار السفير الصيني - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم /الأحد/؛ لعرض موقف بلاده من التطورات الإقليمية - إلى أن الصين تدعو إلى ضرورة احترام سيادة الأردن ودول المنطقة، مشدداً على أن السيادة تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي.

وأكد أن بكين تعارض أي محاولات للمساس بسيادة الأردن وأمنه وسلامته، مشيراً إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة وتعزيز الأمن فيها.

وأضاف أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي عرض، الأحد، موقف بلاده الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الحرب ليست وسيلة لحل الأزمات، وأن الحوار السياسي يظل السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح السفير أن موقف الصين من الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط ثابت ويستند إلى مبادئ موضوعية وعادلة، في مقدمتها وقف الحرب ومنع اتساع رقعة الصراع، مشيراً إلى أن تاريخ المنطقة أثبت مراراً أن اللجوء إلى القوة لا يحل المشكلات بل يفاقم الأزمات ويولد مزيداً من الكراهية.

ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو توسيع نطاق الحرب.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد السفير الموقف الصيني الذي عبّر عنه وزير الخارجية، ومفاده أن العيش تحت وطأة الاضطرابات والحروب ليس المصير المحتوم للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه القضية.

وقال إن الحل الوحيد المعقول والمعترف به دولياً لتسوية القضية الفلسطينية يتمثل في حل الدولتين، مؤكداً أن أي ترتيبات أو آليات جديدة يجب أن تدعم هذا الحل بدلاً من تقويضه.

كما دعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح بتهميش القضية الفلسطينية مرة أخرى، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدور قيادي في دفع العملية السياسية قدماً.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، شأنه شأن شعوب العالم الأخرى، يمتلك الحق المشروع في العيش بسلام وتحقيق التنمية بعيداً عن ويلات الحروب، لافتاً إلى أن الصين ستواصل، بصفتها دولة كبرى مسؤولة، دعم القضية الفلسطينية العادلة ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، إلى جانب مواصلة العمل كشريك استراتيجي وصديق لدول الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية والسلام في المنطقة.

السفير الصيني لدى الأردن قوه وي إرسال مبعوث صيني إلى الشرق الأوسط حلول للأزمة الراهنة العمل على تهدئة الأوضاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

ترشيحاتنا

امريكا

الخارجية الأمريكية: تحقيقات بشأن حادث السفارة الأمريكية في أوسلو

أحمد لاشين

خبير بالشؤون الإيرانية: طهران تعتمد منصات صاروخية متحركة لتعزيز قدراتها العسكرية

طارق فهمي

طارق فهمي: المنطقة تشهد محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض عبر القوة

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد