النائب محمد إسماعيل: ثقة أهالي بولاق الدكرور مسئولية كبيرة

تحدث النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن كواليس المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عُقد في بولاق الدكرور، مؤكدًا أن الحضور الكبير من الأهالي ونجوم الفن والإعلام والسياسة عكس حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به داخل دائرته.



وأوضح إسماعيل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الصحف التي غطت الحدث، وصفت المؤتمر بأنه بداية "عهد جديد من الوفاء والانتماء"، مشيرًا إلى أن هذا الوصف جاء نتيجة الحضور المكثف والتفاعل الكبير من المواطنين.



وأشار النائب محمد إسماعيل إلى أن المؤتمر استمر لساعات طويلة، على غير المعتاد في مثل هذه الفعاليات، حيث تجاوزت مدته أربع ساعات، وسط مشاركة واسعة من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على الحضور ودعم الحدث.

وأضاف أن من بين الحضور عددًا من الفنانين والإعلاميين، بينهم الفنان إيهاب توفيق، وأحمد عبدالعزيز، والإعلامي سيد علي، إلى جانب عدد من رموز الصحافة والإعلام، فضلًا عن حضور شخصيات دينية بارزة، من بينهم الشيخ الإدريسي الذي نادرًا ما يشارك في فعاليات ذات طابع سياسي.



وأكد إسماعيل أن هذا الحضور الواسع كان بمثابة رسالة دعم قوية من أهالي بولاق الدكرور، مشددًا على أن هذه الثقة الشعبية تمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وخدمة أبناء الدائرة.