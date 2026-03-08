نادي "النادي" بأكتوبر ينظم أمسية رمضانية للمنشد أحمد العمري

أقام نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر أمسية رمضانية أحياها المنشد أحمد العمري، وسط أجواء روحانية مبهجة وبحضور عدد كبير من أعضاء النادي ورواده.

وخلال الأمسية، قدم المنشد أحمد العمري باقة من الابتهالات والإنشاد الديني التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، من بينها أناشيد: "مولاي إني ببابك"، و"قمر سيدنا النبي"، و"يا إمام الرسل"، و"طلع البدر علينا"، والتي أضفت أجواءً إيمانية وروحانية تزامنًا مع أجواء شهر رمضان المبارك.

وشهدت الأمسية حضور الدكتور تامر العناني والدكتور خالد خلاف، عضوي مجلس الأمناء، والدكتور أحمد عادل المدير التنفيذي لفرع أكتوبر، والمهندس أحمد عامر رئيس شركة الإدارة.

وجاءت الأمسية في إطار حرص مجلس أمناء النادي برئاسة المهندس محمد الرشيدي على تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والدينية خلال الشهر الكريم، بما يسهم في توطيد الروابط الاجتماعية ويوفر أجواءً ترفيهية وروحانية لأعضاء النادي وأسرهم.