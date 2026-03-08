رئيس "روابط الرياضية" يشيد برؤية وزير الشباب لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

أشاد الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية برؤية الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في دعم الأبطال الرياضيين وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الرياضة المصرية.

جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة بدكتور وليد الملاح و دكتور هيثم الملاح نائب رئيس روابط و العميد خالد محمود المدير التنفيذي، لبحث سبل توسيع الشراكة بين الجانبين بما يسهم في دعم الأبطال الرياضيين، خاصة في الألعاب الفردية.

وأكد الملاح أن اللقاء يعكس اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل توفير منظومة دعم متكاملة للأبطال المصريين، تساعدهم على تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية.

وقال الملاح في تصريح له:

“إننا في روابط الرياضية نؤمن بأن الاستثمار في الأبطال الرياضيين هو استثمار في مستقبل الرياضة المصرية، ونعمل منذ تأسيس الشركة عام 2017 على دعم وتسويق أبطال الألعاب الفردية من خلال منظومة متكاملة تشمل الرعاية المالية والمعسكرات التدريبية والمشاركة في البطولات الدولية.”

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، بما يسهم في إعداد الأبطال بالشكل الأمثل للمنافسة في البطولات الكبرى، وفي مقدمتها أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

واختتم الملاح تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الأبطال المصريين يمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية.