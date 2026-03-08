محافظ دمياط: إطلاق مبادرة لتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي



استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، المهندس أحمد محمود السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وسحر النبوى مساعد نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية والمسئولية المجتمعية، وأيمن الجناينى نائب رئيس الشركة للمكتب الفنى والتخطيط الاستراتيجي.

وفى مستهل اللقاء، تلقى محافظ دمياط التهنئة من المهندس أحمد محمود ، لحصوله على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام محافظة دمياط، معربًا عن خالص امنياته لسيادته بدوام التوفيق والسداد.

كما شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك و خطط الشركة للمشاركة المجتمعية ودعم المشروعات التنموية بالمحافظة.

وبحث محافظ دمياط محاور تنفيذ تلك الخطط وكذا آلية إطلاق مبادرة بالتعاون بين الشركة ومستشفى بهية ، برعاية محافظة دمياط وذلك لتقديم ندوات توعوية للسيدات حول أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدى، كما ستقدم المبادرة خدمات الكشف من خلال سيارة متنقلة ومجهزة .

كما تم مناقشة سُبل إطلاق ندوات توعوية للطلاب بالحفاظ على البيئة باعتباره من أحد أهم المحاور التى تعمل الشركة على تنفيذها فيما.

وأشاد " المحافظ " بجهود شركة موبكو لدعم المجتمع وتنميته وكذا دعم الرؤى التنموية للمحافظة.