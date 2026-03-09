قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طقس الاثنين: شبورة كثيفة تسيطر على طرق القاهرة والأقاليم.. وتحذير من اضطراب البحر الأحمر

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب الأنحاء.بينما يسود طقس بارد ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 19 07

رفح 19 06

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 24 13

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 10

مطروح 19 13

السلوم 19 11

سيوة 23 08

رأس غارب 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 25 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 13

الوادي الجديد 25 11

أبوسمبل 27 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 18

المدينة المنورة 28 16

الرياض 23 13

المنامة 23 18

أبوظبي 29 23

الدوحة 26 20

الكويت 23 12

دمشق 15 03

بيروت 17 12

عمان 13 03

القدس 13 05

غزة 17 10

بغداد 20 07

مسقط 29 22

صنعاء 26 11

الخرطوم 33 19

طرابلس 21 15

تونس 20 11

الجزائر 15 08

الرباط 17 10

نواكشوط 33 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 10 02-

إسطنبول 12 05

إسلام آباد 31 17

نيودلهي 35 20

جاكرتا 30 24

بكين 13 00

كوالالمبور 37 25

طوكيو 12 04

أثينا 14 07

روما 18 07

باريس 18 09

مدريد 11 05

برلين 17 03

لندن 16 08

مونتريال 15 05

موسكو 04 00

نيويورك 20 10

واشنطن 23 05

أديس أبابا 24 13

الأرصاد الجوية طقس بارد الظواهر الجوية شبورة مائية درجات الحرارة

