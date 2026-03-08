الرئيس السيسي: تطوير شامل لمنظومة وزارة الداخلية وإعداد ضباط وضابطات وفق أعلى المعايير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة وزارة الداخلية المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر أمنية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل إفطار أكاديمية الشرطة المصرية، إن الدولة نفذت برنامجًا ضخمًا لتطوير الوزارة، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تطوير شخصية الضباط والضابطات الذين يتم إعدادهم داخل الأكاديمية، بما يضمن تخريج كوادر أمنية مؤهلة علميًا وعمليًا.

وأضاف أن عملية التطوير شملت البنية الأمنية والأساسية للمنشآت المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة، إلى جانب الاهتمام بتطوير العنصر البشري الذي يؤدي دورًا محوريًا في المنظومة الأمنية.

وأشار الرئيس إلى أنه يتم تنظيم زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل بهدف الاطلاع على التجارب المختلفة والاستفادة منها قدر الإمكان، في إطار جهود الدولة لتحديث وتطوير المنظومة الأمنية بشكل شامل.