أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في إفطار أكاديمية الشرطة حملت رسائل قوية للداخل والخارج

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة ، استمرت قرابة 25 دقيقة، وحملت العديد من الرسائل المهمة والقوية سواء للداخل المصري أو للخارج.



تطوير منظومة السجون

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تناول خلال كلمته عددًا من الملفات المهمة، من بينها تطوير منظومة السجون في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت تغيرًا كبيرًا في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف أن الرئيس أكد أن المفاهيم تغيرت داخل المنظومة العقابية، قائلاً: "لم يعد لدينا شخص يُطلق عليه مسجون، بل أصبح يُسمى نزيل"، في إطار توجه الدولة نحو تطوير أماكن الاحتجاز وتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للنزلاء.

إنجازات كبيرة في حفظ الأمن

وأشار أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي تحدث أيضًا عن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية، مؤكدًا أن الوزارة استعادت كامل عافيتها بجهود رجالها، وأصبحت تحقق إنجازات كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار.

وشدد موسى، على أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس خلال الإفطار تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها المختلفة، وتعزيز الاستقرار، والاستفادة من دروس الماضي في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا.