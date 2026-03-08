قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 قتلى و10 جرحى في غارات إسرائيلية على صور ومخيم عين الحلوة بلبنان
سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في إفطار أكاديمية الشرطة حملت رسائل قوية للداخل والخارج

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة ، استمرت قرابة 25 دقيقة، وحملت العديد من الرسائل المهمة والقوية سواء للداخل المصري أو للخارج.
 

تطوير منظومة السجون

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تناول خلال كلمته عددًا من الملفات المهمة، من بينها تطوير منظومة السجون في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت تغيرًا كبيرًا في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.


وأضاف أن الرئيس أكد أن المفاهيم تغيرت داخل المنظومة العقابية، قائلاً: "لم يعد لدينا شخص يُطلق عليه مسجون، بل أصبح يُسمى نزيل"، في إطار توجه الدولة نحو تطوير أماكن الاحتجاز وتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للنزلاء.

إنجازات كبيرة في حفظ الأمن

وأشار أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي تحدث أيضًا عن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية، مؤكدًا أن الوزارة استعادت كامل عافيتها بجهود رجالها، وأصبحت تحقق إنجازات كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار.

وشدد موسى، على أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس خلال الإفطار تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها المختلفة، وتعزيز الاستقرار، والاستفادة من دروس الماضي في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أكاديمية الشرطة السيسي الرئيس السيسي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

محافظة دمياط

ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والشوارع والميادين بدمياط

محافظ دمياط

محافظ دمياط يطالب التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

محافظ دمياط

محافظ دمياط: إطلاق مبادرة لتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

