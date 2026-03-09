أذان الفجر في رمضان.. احذر فعل شائع عند سماعه يبطل صيامك

لا شك أن أذان الفجر في رمضان يختلف عن الأذان في بقية الشهور، بل وتزداد أهميته، حيث أن سماعه؛ يعنى الإمساك عن الطعام وإشارة بدء الصيام للصائمين في شهر رمضان الكريم، إلا أن هناك اعتقادًا خاطئًا في هذا الشأن، يقع في مظنة الكثيرين، وهو خطير بالدرجة التي يبطل بها الصيام، ويكون عليهم قضاء هذا اليوم أو الأيام التي وقع فيها الخطأ بعد رمضان، وعادة ما يفعله الكثير من الناس عند سماع التكبيرة الأولى في أذان الفجر في رمضان.

أذان الفجر في رمضان.. خطأ شائع عند سماعه

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أذان الفجر في رمضان يعد إشارة لبدء الصيام، إلا أن هناك خطأ شائعًا يقع فيه الكثير من الناس عند صيام شهر رمضان الكريم، وهذا الفعل يُضيع صيامهم.

وأجابت “الإفتاء” عن سؤال: «ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ هل يفسد الصيام؟» ، أن الصيام في رمضان يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وينبغي الإمساك عن الطعام والشراب أو المفطرات عامة قبل أذان الفجر بدقائق قليلة، تجنبًا لدخول الأذان ويوجد في الفم شيئًا من الطعام.

وحذرت قائلة: وحيث إنه يُستحب تأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر بثلث أو ربع ساعة، أو بمعنى أدق بمقدار قراءة خمسين آية فيما جاء بنصوص لسُنة النبوية الشريفة ، فانتبه أخي الكريم، فالإمساك عن الطعام والشراب يكون عندما يقول المؤذن لفظ "الله" في الأذان "الله أكبر" فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامك، منوهة بأن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ.

موعد اذان الفجر اليوم 19 رمضان

يبحث كثيرون عن موعد أذان الفجر اليوم 19 رمضان ، حيث إن اليوم الإثنين الموافق 9 مارس هو 19 رمضان المبارك، فيسأل كثير من الناس عن مواقيت الصلاة وخاصة موعد اذان الفجر، وموعد اذان المغرب، وكذلك عدد ساعات الصوم، ويؤذن لصلاة الفجر اليوم الإثنين ، في تمام الساعة 4:46 ص.

وتكون مواقيت الصلاة اليوم على النحو الآتي: السحور 2:30، إمساك 4:26 ص، الفجر 4:46، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28 ، صلاة المغرب 5:59 ، العشاء 7:16م.

حكم الأكل والشرب أثناء سماع أذان الفجر في رمضان

ورد فيه أن الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان يُبطل الصيام، فلا يجوز شرعًا الأكل أو الشرب بمجرد دخول الوقت.

وجاء عن حكم الأكل والشرب أثناء سماع أذان الفجر في رمضان ، هو إجابة عن سؤال: «هل الأكل والشرب أثناء أذان الفجر يُبطل الصيام؟»، ورد أنه بمجرد دخول الوقت، فمن أكل أو شرب متعمدًا فإن صومه يفسد، ويجب عليه بعد ذلك قضاء هذا اليوم، الذي أفطره في رمضان.

حكم بلع الطعام أثناء أذان الفجر

ورد أنه إذا تمادى الإنسان في طعامه أو شرابه بعد نداء المؤذن لآذان الفجر فسد صومه، منوهًا بأنه إذا كان الإنسان يأكل أو يشرب أو يدخن ونادى المؤذن بـ الله أكبر استمر في تناوله الطعام أو الشراب فسد صومه، أي إذا بلع الطعام أثناء الأذان.

وورد في قول الله عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» الآية 187 من سورة البقرة، فربنا جل وعلا قد وضح لنا كل شيء وبالتالي لا يصح أن يظل الإنسان في تناول الطعام أو الشراب مع رفع المؤذن آذان الفجر".

وجاء حكم بلع الطعام أثناء أذان الفجر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال إذا جاء الضياء من هنا وجب الصيام وإذا غابت الشمس من هنا فقد حل الإفطار، لذلك عند سماع الآذان لابد أن يكف عن جميع المفطرات وإلا قد فسد صيامه.

من أكل ظنا أن الفجر لم يطلع

ورد أن من أكل ظنًا منه أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن قد طلع، فقد فسد صومه، فعن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟»، أنه لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقِيَّة اليوم؛ لِحُرْمة الشهر الكريم.

مبطلات الصوم

تتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.