الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال تعتمد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ووافقت على زيادة رأس المال.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الحضور حيث تم استعراض البيان التنفيذي لقرارات اجتماع الجمعية العمومية السابقة ووجه سيادته بضرورة التعاون الكامل مع شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات كما وجه الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما أكد حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وانها كانت وما زالت داعمة لمؤسسة دار الهلال في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية والعمل على معالجة الثغرات الموجودة من عشرات السنين لوقف نزيف الخسائر والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية حفاظاً على كيان المؤسسة العريقة .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة بغرض فحص هذه الملاحظات والإجراءات المقترحة لتصويبها مع عرض تقرير بما توصلت اليه هذه اللجنة خلال شهر من تاريخه على الهيئة واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال المؤسسة بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .