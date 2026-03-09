وزير الزراعة: القارة الأفريقية تحتل مكانة راسخة في السياسة الخارجية المصرية والقيادة السياسية حريصة على دعم وتعميق الشراكة مع الأشقاء في القارة السمراء

» "فاروق" يثمن دور "جمعية رجال الأعمال" في تعزيز الاستثمارات المصرية الأفريقية

» وزير الزراعة يدعو القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الزراعية بأفريقيا واستغلال الفرص الواعدة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على المكانة الراسخة التي تحظى بها القارة الأفريقية، في السياسة الخارجية المصرية، لافتا إلى ان الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العمل الأفريقي المشترك وتطوير علاقات التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وحضور الدكتور محمدو لبرنج - عميد السلك الدبلوماسي وعميد السفراء الأفارقة بالقاهرة وسفير جمهورية الكاميرون لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء وممثلو الدول والجاليات الافريقية، وبعض أعضاء مجلس النواب، وممثلي الهيئات الاقتصادية والحكومية والبنوك.

وأكد فاروق على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بإعتبارها منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين مصر وأشقائها في القارة الأفريقية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول القارة السمراء.

وأشار وزير الزراعة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم وتعميق الشراكة المصرية الأفريقية، انطلاقًا من إيمان مصر بوحدة المصير المشترك مع أشقائها في القارة، وبما يسهم في تحقيق مصالح شعوبها ودفع جهود التنمية المستدامة.

واضاف الوزير ان القطاع الزراعي يأتي في مقدمة مجالات التعاون بين مصر وأشقائها في أفريقيا، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى حرص وزارة الزراعة، على دعم وتعزيز أطر التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف نقل الخبرات المصرية وبناء القدرات البشرية وتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة.

وقال وزير الزراعة، ان مصر قد أنشأت عدد من المزارع النموذجية المشتركة في بعض الدول الأفريقية، من بينها زامبيا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا وغيرها، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الزراعية المصرية وتعزيز إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مع العمل على التوسع في هذه التجربة في عدد من الدول الأفريقية الأخرى.

واضاف ان التعاون يمتد كذلك إلى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية، ومواجهة الأمراض الحيوانية من خلال توفير الأمصال واللقاحات البيطرية، إلى جانب التعاون في تنمية قطاع الاستزراع السمكي الذي يمثل أحد القطاعات الواعدة لتحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، لافتا إلى ان الدولة المصرية تعمل على تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على التوسع في إقامة مشروعات زراعية واستثمارية في القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الواعدة والإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها دول القارة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية.

وأكد فاروق على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، والتصنيع الزراعي أو تطوير سلاسل القيمة والإمداد والتجارة الزراعية، ودعم البحث العلمي والابتكار الزراعي المشترك، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الأسواق وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالصحة والصحة النباتية بما يعزز قدرات دول القارة الأفريقية، خاصة العاملين في الحجر الزراعي، حيث يسهم في توحيد المعايير والمواصفات بين دول القارة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في القطاع الزراعي وعلى رأسها منظمة "الفاو".

وأشار الوزير الى استضافة مصر على مدار السنوات الماضية عددًا من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل، والتي استهدفت تبادل الخبرات ووضع الرؤى المشتركة والخطط والاستراتيجيات للنهوض بقطاع الزراعة في القارة الأفريقية في مختلف المجالات، مشيرا إلى ان من أحدث هذه الفعاليات منتدى الارز الافريقى، الذي استضافته مصر في أكتوبر 2025 بالتعاون مع مركز الأرز الأفريقي، بحضور عدد من وزراء الزراعة بالدول الافريقية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير استراتيجيات مشتركة لزيادة إنتاج الأرز وتحسين نظم إدارته بما يسهم في دعم الأمن الغذائي لشعوب القارة الأفريقية.

وأكد وزير الزراعة التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وبناء القدرات للأشقاء الأفارقة في مختلف مجالات الزراعة، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك جائحة كورونا والصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، لم تتأخر مصر عن القيام بدورها في دعم أشقائها في القارة، موضحا أنه إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء لجنة دائمة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأشار فاروق إلى الدور الهام الذي قدمه المركز المصري الدولي للزراعة، في تدريب نحو 1050 متدربًا من الكوادر الأفريقية العاملة في قطاع الزراعة، بهدف نقل الخبرات المصرية في مجالات الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية المستدامة، كما أوضح أنه قد تم مؤخرًا والتعاون مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بتشكيل لجنة متخصصة لوضع رؤية متكاملة لتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية.

وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للقائمين على جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مثمنًا دورها المهم كمنصة وطنية رائدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، وكونها حلقة وصل فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص المصري والأفريقي.