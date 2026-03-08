عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن نتيجة السحب في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية التي أطلقتها قناة صدى البلد في القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

الفائزين في اليوم الـ11

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفائزين في اليوم الـ11 من المسابقة هما، منى عبد العليم حسين محمد، وسيدة محمد حسن.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى إن رمضان شهر الصوم والعبادة والعمل الصالح والدعاء والقيام، وهناك عدد كبير من البرامج الدينية على قناة صدى البلد.

ولفت إلى أن البرنامج يذاع يوميًا في الرابعة عصرًا يقدمه 3 من علماء الأزهر الشريف، وهم الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 60 فائزًا طوال شهر رمضان المبارك، وسيتم اليوم إعلان 10 فائزين من خلال سحب إلكتروني دون تدخل بشري.

وجه موسى، الشكر للنائب محمد أبو العينين على رعايته وإطلاقه لهذه المناسبة وحرصه على أن يكون مقدمي المسابقة من حفظة كتاب الله، موضحا أن هذه مهمة صعبة وليس أي شخص يتصدى لها ولا يوجد أهم من علماء الأزهر.