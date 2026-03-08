لن ننسى ما حدث في 2011.. أحمد موسى: الرئيس السيسي وجّه رسائل مهمة خلال إفطار أكاديمية الشرطة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة؛ كانت مناسبة مهمة، حملت العديد من الرسائل القوية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بتجربة الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.



إفطار أكاديمية الشرطة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة قناة “صدى البلد”، إن الحضور تشرفوا بالمشاركة في إفطار أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث بصراحة عن العديد من الملفات المهمة، من بينها ما تعرضت له وزارة الداخلية خلال أحداث عام 2011.

حالة من الاضطرابات

وأوضح أن الرئيس استعاد تلك الفترة الصعبة، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم كان يبحث حينها عن مقر بديل للعمل؛ بعد الظروف التي شهدتها الوزارة، خاصة أن مقر الوزارة كان في قلب القاهرة، وسط حالة من الاضطرابات التي مرت بها البلاد.

تجربة قاسية من الفوضى

وأضاف موسى أن مصر مرت بتجربة قاسية من الفوضى وعدم الاستقرار خلال تلك المرحلة، مؤكدًا أن الجميع يتذكر جيدًا أعمال التخريب والعنف التي شهدتها البلاد آنذاك، والتي استهدفت مؤسسات الدولة.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن حديث الرئيس السيسي خلال الإفطار تضمن رسائل واضحة تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، وعدم نسيان دروس الماضي، خاصة ما مرت به مصر خلال تلك الفترة من تحديات كبيرة.