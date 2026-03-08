أحمد موسى: ماعندناش سجين واحد في مصر.. اسمه نزيل

سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة السجون في مصر، مؤكدًا أن الدولة شهدت تحولًا كبيرًا في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز وتقديم رعاية أفضل للنزلاء.

القضايا والملفات الحيوية

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس خلال حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة المصرية استمرت نحو 25 دقيقة، وتضمنت رسائل مهمة تناولت عددًا من القضايا والملفات الحيوية على الساحة الداخلية والخارجية.

تطوير المؤسسات العقابية

وأشار إلى أن الرئيس تحدث عن التغيير الذي طرأ على المفاهيم داخل المنظومة العقابية، موضحًا أن الدولة لم تعد تستخدم مصطلح «مسجون»، بل أصبح يطلق على المحتجزين «نزلاء»، في إطار نهج يركز على تطوير المؤسسات العقابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخلها.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي تطرق كذلك إلى الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية المصرية، مشيرًا إلى أنها استعادت قوتها وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة، بفضل جهود رجالها في تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في البلاد.

وأكد أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس تعكس توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها المختلفة، والاستفادة من تجارب الماضي لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا.