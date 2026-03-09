بالأسود .. سيرين عبد النور تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وعلقت سيرين عبد النور على الصور: “اليوم عيد المرأة.. كل عيد وأنتي بألف خير.. وكل يوم وأنتي مصدر قوة وأمل لكل يللي حوليكي.. ولكل امرأة لبنانية الله يكون معكي بهالظروف الصعبة”.

إطلالة سيرين عبد النور

خطفت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة جمعت بين الأناقة والبساطة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه كيمونو بنفس اللون الذي حمل بعض التطريزات الجذابة.

انتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت سيرين عبد النور بشعرها البني المنسدل، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.