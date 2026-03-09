طريقة عمل مهلبية بالقرفة والبلح.. سهلة و لذيذة

مهلبية بالقرفة والبلح من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل خلال شهر رمضان.

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مهلبية بالقرفة والبلح، فيما يلي…

مقادير مهلبية بالقرفة والبلح



● 1 لتر لبن

● 15 حبة تمر منقوع في 1 كوب ماء مغلي

● قرفة

● فانيليا

● 5 ملعقة كبيرة نشا

● ¼ كوب سكر

للتزيين

● فسدق

● تمر أنصاف



طريقة تحضير مهلبية بالقرفة والبلح



في كسارولة على النار يوضع سكر للكرملة

يوضع في الخلاط تمر , لبن , قرفة , فانيليا , نشا و تخلط المكونات

يوضع الخليط السابق على السكر المكرمل و تقلب المكونات جيداً على نار هادية

ثم يرفع من النار و يوضع فى كاسات التقديم

يترك ليبرد ثم يوضع في الثلاجة

و يقدم.