نشأت الديهي: الرئيس السيسي أعلن الحرب على الجهل وغياب الوعي والأمية

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال مشاركته في حفل إفطار التي نظمته أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أنه أعلن، في اليوم ذاته، الحرب على الجهل وغياب الوعي والأمية الفكرية والثقافية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي طالب المصريين خلال كلمته بالانتباه إلى مصر، خاصة أن أخطر ما يواجه الأمة هو الجهل، وأن التطرف دائمًا يكون ناتج عن عدم إدراك البعض بإسلام الفرد وإسلام الدولة، قائلًا: "من حقك أن تكون مسلمًا في مصر، ومن حقك أن تكون مسيحيًا في مصر، ومن حقك أن تكن يهوديًا في مصر، ومن حقك أن تكون ليس مؤمنًا بأي ديانة في مصر، مصر هي الوعاء الحاضن للجميع بكل الديانات".

وأكد "الديهي"، أن تديُّن أي فرد؛ يعد حرية له، ولكن يجب أن لا يفرض أحد على الدولة نمطا أو لونا أو دينا، فالدولة المصرية ملك لكل أبنائها المصريين، مشيدًا بالتطوير الذي شهدته الأجهزة الأمنية والذي كان يتم بالتزامن مع الحرب والانتصار على الإرهاب