الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد ممشى دهب السياحي ويلتقي السائحين والمواطنين

جولة المحافظ علي ممشي دهب
جولة المحافظ علي ممشي دهب


أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ليلية سيرًا على الأقدام بالممشى السياحي بمدينة دهب، لمتابعة المرحلة الثانية من أعمال تطوير الممشى، والالتقاء بالمواطنين والسائحين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات واحتياجات المواطنين عن قرب.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تبادل الحديث مع السائحين والمواطنين في أجواء ودية عكست روح المحبة والتقدير المتبادل، كما بادلهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك. واستمع إلى عدد من المطالب والمقترحات المتعلقة بعض الخدمات والمرافق، موجّهًا الجهات المختصة بدراسة هذه المطالب ووضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في العمل التنفيذي.

وأعرب السائحون من مختلف الجنسيات عن إعجابهم بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدين بنظافة المدينة وحسن التنظيم، فيما عبّر المواطنون عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواجد بينهم والاستماع إليهم دون حواجز.

كما استمع المحافظ إلى شرح حول المرحلة الثانية من تطوير الممشى السياحي، والتي تمتد بطول 300 متر، بتكلفة تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، وتشمل إنشاء عدايات للمشاة، وأعمال رخام، ومقاعد للجلوس، وأعمدة إنارة تحمل الهوية البصرية الخاصة بمدينة دهب.

وتفقد المحافظ منطقة العصلة، حيث تابع أسعار الخضروات والفاكهة وجودة المنتجات داخل المحال التجارية، وتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وامتدت الجولة لتشمل منطقة البيضاء، لمتابعة الحالة العامة للمنطقة، حيث وجّه بإعداد تصور متكامل لتطويرها ورفع كفاءتها.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرصه على النزول إلى الشارع والالتقاء بالمواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن المواطنين شركاء في المسؤولية، وأن صوتهم يمثل البوصلة الحقيقية لتحديد أولويات العمل والتنمية.

جنوب سيناء المحافظ جولة الممشي سيرا

