الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أحكام الاعتكاف في رمضان.. اعرف المباحات والمبطلات والفوائد

الاعتكاف في رمضان
الاعتكاف في رمضان
محمد شحتة

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أحكام الاعتكاف وفوائده للمسلم في شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر من رمضان.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الاعتكاف سنة مشروعة ثابتة فقد كان سيدنا رسول الله يخص العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف في المسجد وتبعه صحابته وأزواجه على ذلك.

أحكام الاعتكاف

وأكد مركز الأزهر، أنه ينبغي على المعتكف أن يكون صادق النية في اعتكافه عن المباهاة والرياء والعجب بالطاعة غير راغب في مدح أو ثناء فالعمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله ، قال الله تعالى (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ).

وأوضح، أنه كذلك يبنغي على المعتكف أن يملأ وقته بالأعمال الصالحة وأن يكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن وألا يضيع وقته في غير ما شرع الاعتكاف لأجله.

كما ينبغي على المعتكف أن ينقطع بجسمه عن الدنيا وأن يخرجها من قلبه حتى يصلح الله حاله ويعمر الايمان قلبه وتستقيم جوارحه.

ويجوز للمعتكف الخروج لحاجته التي لابد منها كالتداوي إن كان مريضا أو أداء صلاة الجمعة، إذا اعتكف في مسجد جماعة لا جمعة.

مباحات في الاعتكاف

كما يجوز له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه بشرط المحافظة على نظافته وصيانته، ويجوز له الكلام المباح الذي دعت إله الحاجة.

كما يجوز للمعتكف تصفيف الشعر وتقليم الاظافر وتتظيف البدن ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب.

مكروهات الاعتكاف

ويكره للمعتكف البيع والشراء في الاعتكاف، ويكره له كل ما يخل بمقصود الاعتكاف من فضول الكلام والإسراف في النوم أو الطعام.

ويبطل الاعتكاف إذا خرج المعتكف من المسجد عمدا لغير حاجة، ويبطل الاعتكاف كذلك بالعلاقة الزوجية، وكذلك يبطل الاعتكاف بذهاب العقل او الجنون او السكر، وكذلك بنزول دم الحيض أو النفاس على المرأة، لفوات شرط الطهارة.

فوائد الاعتكاف

من فوائد الاعتكاف أنه يزيد الصلة الإيمانية باللخ سبحانه وتعالى ويعين على مواجهة أعباء وفتن الدنيا.

ويحي الاعتكاف القلب بمداومة الطاعة وتذوق حلاوة الإيمان، ويساعد الإنسان على أن يخلو بنفسه فتضئ وتشرق روحه.

ومن فوائد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، أن من اعتكف فحري به أن يوافق ليلة القدر بعبادته، ومن أدرك ليلة القدر، وقامها احتسابا غفر ذنبه، واستجيب دعاؤه وختم الشهر برضوان الله.

الاعتكاف أحكام الاعتكاف الأزهر شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان

